Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu ne? Oyuncuları kimler?

Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu ne? Oyuncuları kimler?

Beşik kertmesi ile evlenmek için İstanbul'a gelen Metin'in hayayıt yolda buldukları yaralı biriyle değişir. Bir anda ünlü olan Zeki ve Metin aynı zamandan polisten de kaçmaya çalışırlar. Peki Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu ne, oyuncuları kimler?

Film, şehir hayatına yabancı Metin ve Zeki'nin rastlantı eseri reklam yıldızı olmalarını konu edinir. Beşik kertmesi Ayşe'yi bulmak üzere Metin, Zeki ile birlikte İstanbul'a gelir. Yabancı oldukları İstanbul'da türlü badireler atlatırlar.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR KONUSU

Beşik kertmesi ile evlenmek için İstanbul’a gelen Metin’i yakın arkadaşı Zeki yalnız bırakmamaktadır. İstanbula gelen iki arkadaş, yolda yaralı biriyle karşılaşırlar. Yaralıyı hemen hastaneye götürürler ancak geç kalınmıştır ve adamın ölmesinden Zeki ve Metin sorumlu tutulur. Bir yandan polisten saklanırken diğer yandan her yerde bir reklam ajansı tarafından basılmış fotoğrafları bulunan saf ikili, korkup kaçarak işleri iyice karıştırır. Oysa onlar bir reklam kampanyasının kurbanı olmuşlardır.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR OYUNCULARI

Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi oyuncuları; Zeki Alasya, Metin Akpınar, Meral Zeren, Süleyman Turan, Turgut Boralı, Ali Sururi.

Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin yapımcısı Hürrem Erman, yönetmeni Osman Fahir Seden’dir.