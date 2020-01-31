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Nergis Kumbahar, Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu
Nergis Kumbahar, Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu
Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'teydi. Muhabirlerin eski eşi Mehmet Ali Erbil ile ilgili sorularını cevaplayan Kumbasar "Tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Ocak 2020 - 07:10

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil’den olan kızı Yasmin Erbil, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Hızlı adımlar ile yürüyen ikili, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti. Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlığı hakkında konuşan Kumbasar, “Bazen üzücü haberler çıkıyor, tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini yazdığı haberleri çıkan ve bu duruma açıklık getiren Erbilin kızı Yasmin, “Çok çirkin bir haber, tabii ki öyle birşey yok. Kendinizi benim yerime koyun, sabah kalkıyorsunuz ve böyle haberler görüyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil, biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyoruz” dedi.