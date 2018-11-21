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Nergis Kumbasar gözyaşlarını tutamadı
Nergis Kumbasar gözyaşlarını tutamadı
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar, " İnşallah geçmiş olur. Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilme" ifadelerini kullandı.
Magazin 21 Kasım 2018 - 17:06

Star TV’nin gündüz kuşağında program yapan Nergis Kumbasar, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören eski eşi Mehmet Ali Erbil’i hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu.

NERGİS KUMBASAR “BEN ÇOK UMUTLUYUM”

Programında Metin Arolat'ı ağırlayan Nergis Kumbasar, Arolat’ı karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’le ilgili şu açıklamada bulundu:  “Metin Arolat bizim canımız. Onu karşımda görünce çok başka yerlere gittim. Mehmet Ali Erbil’le evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin Arolat’la başka yerlere gittim şu an. Hepinizden özür diliyorum. İnşallah Mehmet Ali’nin bu durumu geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki. Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum. Çocuklar da. Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var,’Çıkmadık candan ümit kesilmez’. Mehmet Ali çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı”

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Son güncelleme: 17:09 - 21.11.2018

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