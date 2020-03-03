Neşe Erberk’ten Zeki Müren itirafı

Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Yıllar önce Miami'ye yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi. Önceki gün alışveriş için geldiği bir AVM’de objektife yansıyan Erberk, Türkiye'de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez onları ziyaret ettiğini söyledi.

“AYNI BOYDA OLALIM DİYE”

Erberk'e, 1984 yılbaşı programında Zeki Müren'le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim.” dedi.