Neşe Karaböcek ve Ferhat Göçer aynı sahneyi paylaştı

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Günay'ın sezon açılışını birlikte yapan sanatçılar, mekanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattılar. Neşe Karaböcek'in programının sonunda sahneye gelen Ferhat Göçer; “Neşe Hanım'la aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum” derken, Karaböcek'te; “Ferhat Göçer'le aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” sözleriyle karşılık verdi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Sanatçılar; “Sen Gelmez Oldun”, “Ağlama Değmez Hayat” şarkılarında yaptıkları düetlerle dakikalarca ayakta alkışlandılar. Geceye katılanlar arasında; Demet Sağıroğlu, Nil Burak da vardı. Geceye katılan Demet Sağıroğlu, Ferhat Göçer'i kulisinde ziyaret etti. Ferhat Göçer'in sahnesine de konuk olan Demet Sağıroğlu, “Arnavut Kaldırımı” isimli şarkısını seslendirdi.

“HADİ KEMAL BAŞLAYALIM”

Konserlerinin duyurusunu hazırladıkları viral video ile yapan sanatçılar, geçtiğimiz hafta sosyal medyada büyük ses getirmişlerdi. Eski Türk filmlerine gönderme yapan nostaljik videoda Ferhat Göçer, Karaböcek'in piyano öğrencisi “Kemal” karakterini canlandırmıştı. Göçer'e takılarak videoya gönderme yapan Neşe Karaböcek; “Hadi Kemal Başlayalım” dedi. Göçer de Karaböcek'in sözleri üzerine; “Videonun gördüğü ilginin ardından sokakta insanlar yanıma ‘Kemal' diye gelmeye başladılar. İşin tuhaf tarafı evde bile ‘Kemal' oldum” diyerek, izleyenleri güldürdü. Ferhat Göçer, konuklar arasında olan Nil Burak'ı sahneye davet etti. Göçer ve Burak; “Büklüm Büklüm” isimli şarkıyı birlikte söyleyip, Ferdi Özbeğen'i andılar. Repertuarında “Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor” isimli şarkıya da yer veren Ferhat Göçer, geçtiğimiz hafta ölüm yıldönümü olan Zeki Müren'i; sevgi, saygı ve özlemle andı.