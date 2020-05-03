Neşeli Günler ne zaman çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları…

Neşeli Günler ne zaman çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları…

Neşeli Günler 1978 yılında çekildi. Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit’in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. İşte Neşeli Günler filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…

Neşeli Günler yıllardır izleyicinin gülerek izlediği önemli bir Yeşilçam komedisi. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım

Adile Naşit Saadet

Şener Şen Ziya

Ayşen Gruda Nilgün

Oya Aydoğan Zeynep

Ahmet Sezerel Uğur

İhsan Yüce Nazif

Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım