Neşeli Günler oyuncuları ve konusu… Neşeli Günler ne zaman çekildi?

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu… Neşeli Günler ne zaman çekildi?

Neşeli Günler yıllardır izleyicinin gülerek izlediği önemli bir Yeşilçam komedisi. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım

Adile Naşit Saadet

Şener Şen Ziya

Ayşen Gruda Nilgün

Oya Aydoğan Zeynep

Ahmet Sezerel Uğur

İhsan Yüce Nazif

Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım