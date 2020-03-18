Neşeli Hayat konusu ve oyuncuları… Neşeli Hayat’ta kimler oynuyor?

Neşeli Hayat hem güldüren hem de düşündüren konusuyla vizyona girdiği dönemden bu yana ilgi görmeye devam ediyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

NEŞELİ HAYAT KONUSU

Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Kimsenin tavuğuna kış demez, hiç kimsenin kötülüğünü düşünmez, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Ancak kendisinin hiç de “normal” olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time' Noel Baba olarak çalışmaktadır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam, hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır…

NEŞELİ HAYAT OYUNCULARI

Neşeli Hayat'ın başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Büşra Pekin ve Ersin Korkut var.