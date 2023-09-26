Neşet Ertaş’ın oğlu: Babamızın vasiyetini satmadık

Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 11'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de düzenlenen panel ve konserlerle anıldı. Hüseyin Ertaş, babası Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmiyle ilgili olarak "Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık" dedi.

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Halk ozanı Neşet Ertaş’ın vefatının 11’inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir’de düzenlenen panelde, sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, babasının hayatını anlatan sinema filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertaş, “Babamız, ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. Belgeselde gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, ‘paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum’ diyen bir insan” dedi.

* Neşet Ertaş’ın hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı sinema filminin gösterimi ailesinin itirazı üzerine vizyona girmesi yasaklanmıştı.

Panelde konuşan Neşet Ertaş’ın yakın dostu, adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel ise sosyal medyada Ertaş hakkında yazılan ve paylaşılanların büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu söyledi.

Tokel, “Neşet Ertaş 17-18. yüzyılda yaşamış, hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan anonim biri değil. Vefatının 11. yılını anıyoruz. Çocukları ve akrabaları da hayatta. Sosyal medyada Ertaş ile ilgili paylaşılanların hepsine süzgeçten geçirerek bakmanın faydalı olacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Panelin ardından sanatçılar Neşet Doğan, Veli Ertaş, Köksal ve İrfan Ertaş, Harun Çulha, Taşan Kardeşler, Erkut Özkan-Muhlis Berberoğlu konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti. (AA)

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