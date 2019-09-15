Neslican Tay’dan kötü haber! Neslican Tay kimdir, kaç yaşındadır?

Neslican Tay, 4. kez kansere yakalanmıştı, Tay yoğun bakıma alındı. 20 yaşındaki genç kız kanser nedeniyle bir bacağını kaybetmiş ancak mücadeleyi elden bırakmamıştı. Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan genç kız sevenlerini üzdü.

Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Her şeye rağmen yaşama sevincini ve mücadelesini yitirmemiş, sosyal medyada paylaşımları ile örnek olmuştu. Neslican Tay, yoğun bakım altında tutuluyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.