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Neslihan Atagül ‘Faydam olduysa ne mutlu bana’
Neslihan Atagül ‘Faydam olduysa ne mutlu bana’
Doğaya olan düşkünlükleriyle bilinen ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, yazın Marmaris'te kamp yaptıkları alanı temizlerken görüntülenmiş ve ünlü çiftin bu hareketi adeta trend olmuştu. Atagül, çöp topladığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Eylül 2018 - 08:15

Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz ay tatil yaptıkları Marmarıs’te bota binip temizlik turuna çıkmıştı. Botla gittikleri koyda ellerine çöp poşeti alıp deniz kıyılarındaki çöpleri toplayan çiftin fotoğrafları gazetelerde yer almış ve ardından çoğu ünlü isim de bu trende uyarak çöp toplamaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ve konu ile ilgili soruları yanıtlayan Atagül, “Oraya nasıl gelip çektiniz anlamadım, eğer bu görüntüleri görüp insanlara örnek olduysam ne mutlu bana, umarım çöp atmamanın bilincinin yerleşmesine faydamız olmuştur, bu beni mutlu eder” dedi.
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Son güncelleme: 08:16 - 21.09.2018
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