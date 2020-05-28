Neslihan Atagül, Hadsiz adında dijital bir dergi çıkarıyor

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu,kendi projesi olan Hadsiz adlı dijital dergiyi yakında takipçileriyle paylaşacak. İlk konuğun sürpriz bir ismin oluşturduğu online dergi, Instagram üzerinden yayınlanacak. Dergi hakkında duygularını paylaşan Atagül “Kendi içime, giyindiğim bedene, oturduğum odaya, evime, yaşadığım sokağa, şehre, ülkeye, geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” diyerek kendi hadsizliğini tahmin edip ne denli sınırlandır(ıl)dığını gördüğünü söyledikten sonra projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.