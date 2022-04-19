Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden bebek açıklaması

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki akşam Maslak Uniq Hall'de Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisini izlemeye gitti. Atagül'ün karnını okşayan Doğulu, bebek soruları karşısında "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu’nun ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ adlı tek kişilik oyununu izlemeye gidenler arasındaydı.

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, “Sağ olsun, bizi davet etti. Biz de onu kırmak istemedik” dedi.

“GÜNEY AMERİKA’YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Geçen ay Seyşeller’de tatil yapan çift, “Yeni yerler gezip görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika’ya da gitmeyi düşünüyoruz. Orada bizi seven çok kişi var. Hatta bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi” diye konuştu.

Sohbet bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu, “Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?” sorusuna gülerek, “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” yanıtını verdi.