Neslihan Atagül karavan tatilini anlattı “Hayat bu! Evim de yanımda, kocam da”

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Neslihan Atagül, Instyle dergisine eşi Kadir Doğulu ile karavan ile çıktıkları tatili anlattı. Geçtiğimiz yıl karavan ile 33 günlüğüne tatile çıktıklarını anlatan Atagül, “Karavan bizim çünkü, bu bizim tatil anlayışımızı çok iyi yansıtıyor. Hep böyleydik biz Kadir'le. Köpeklerimiz var, onları bırakamıyoruz, uzun süre uzak kalmayı istemiyoruz onlardan çünkü. Çoğu otel kabul etmiyor zaten. Bir de rahat etmek istiyoruz. Karavanın farklı bir ruhu var, hem çok iyi plan yapmak gerekiyor hem de bir o kadar plansız olmak. Aceleyle hiç işinin olmaması lazım mesela” dedi.

“EVİM DE YANIMDA, KOCAM DA”

Karavanda bütün işleri kendilerinin yaptığını anlatan Atagül, şöyle dedi:

“O kadar güzel yerlerde, o kadar güzel manzaraların içindesin ki. Yunanistan'da bir yere gitmiştik; üç gün kalırız diye düşünmüştük ama o kadar beğendik ki 10 gün kaldık. Öyle güzel bir gün batımı vardı ki orada, her gün o gün batımını bekledik. Ben böyle zamanlarda yaşadığımı hissediyorum. ‘Hayat bu olmalı işte,' diyorum: Köpeklerim yanımda, evim yanımda, kocam yanımda. Denizin dalgasının sesini duyuyorsun, söğüt ağacının yapraklarının hışırtısını…”

Öte yandan 20 Ağustos’ta 26 yaşına basan Atagül, kendisine mesaj atanlara çektiği bir fotoğrafla karşılık verdi. Atagül’ün paylaşımı şöyleydi: