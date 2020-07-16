Neslihan Atagül kendisini sildi!

Oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğrafla takipçilerine doğa konusunda ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, karantina dönemini verimli bir şekilde değerlendirmiş ve eşiyle birlikte dijital bir dergi piyasaya çıkarmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan çift, normalleşme süreciyle birlikte pek çok meslektaşı gibi mavi turu tercih etti ve kendilerini denizin kollarına bıraktı.

Zaman zaman tatillerine dair paylaşımlarda bulunan Neslihan Atagül, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Yatın üzerinde çekilmiş bir karesinde vücudunu silerek sadece bacağını ve elini görünür şekilde bırakan Atagül bu ilginç karenin üzerine “Doğayla bütün olduğumun kanıtı” notunu düştü.