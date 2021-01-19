Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisine veda etti

‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle ‘Nare’ karakterine veda etti.

10 GÜN RAPOR ALMIŞTI

Neslihan Atagül’den korkutan bir haber gelmişti. Atagül’ün sağlık sorunları yaşadığı ve 10 gün rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak ise sağlık sorunları artan oyuncu diziden ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

NESLİHAN ATAGÜL’DEN VEDA MESAJI

Neslihan Atagül, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

“Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere…”

DİZİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

‘Sefirin Kızı’ dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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