Neslihan Atagül’den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinde ‘Nare’ karakterine hayat veren Neslihan Atagül, Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kilo kaybıyla da dikkat çeken Atagül Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

“GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM”

Neslihan Atagül’ün açıklamaları şöyle:

“Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun.”

“Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hâlâ da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim.”

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelir.