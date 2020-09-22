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Neslihan Atagül’e Neslican Tay rolü için teklif
Neslihan Atagül’e Neslican Tay rolü için teklif
Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Geçen yıl hayatını kaybeden 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ı canlandırması için ise oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü.
Magazin 22 Eylül 2020 - 09:20

Kanserle mücadelenin sembolü olan, geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. ‘Demir Kadın Neslican’ filminin hazırlık süreci başladı.

Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak.  Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.

Filmde birçok ünlü de konuk oyuncu olarak yer alacak.

“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”

Neslican Tay

Kanseri dördüncü kez nüksettiğinde “Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim” diyen Tay, tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti.

Son güncelleme: 09:29 - 22.09.2020