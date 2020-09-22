Neslihan Atagül’e Neslican Tay rolü için teklif

Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Geçen yıl hayatını kaybeden 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ı canlandırması için ise oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü.

Kanserle mücadelenin sembolü olan, geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. ‘Demir Kadın Neslican’ filminin hazırlık süreci başladı.

Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.

“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”

Kanseri dördüncü kez nüksettiğinde “Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim” diyen Tay, tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti.