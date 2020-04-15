Neslihan Atagül’ün corona mesajı

Oyuncu Neslihan Atagül, tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili mesajını giydiği tişört üzerinden verdi.

Sosyal medyayı meslektaşlarına kıyasla çok da aktif kullanmayan Atagül paylaştığı fotoğrafta giydiği tişört ile tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı “Adaletin bu mu dünya?” mesajıyla manidar bir paylaşım yaptı.

OTEL YERİNE KARAVAN TERCİH EDİYORLAR

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, yaz tatillerinde lüks oteller yerine karavan tercih ediyorlardı. 2016'da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL'lik karavana, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu dekorasyonu için 50 bin dolar yani 300 bin TL harcamıştı.