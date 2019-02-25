Neslihan Doğrusöz kimdir? Yeni tarzı sosyal medyanın gündeminde

Adını İşte Benim Stilim yarışması ile duyuran Neslihan Doğrusöz'ün yeni imajı şaşırttı. 7 yıl yayınlanan programın son sezonunda en çok konuşulan isimlerden biri olan Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz kaç yaşında?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Neslihan Doğrusöz paylaştığı fotoğrafla gündemde. Artık kadından çok erkek giyim tarzını tercih eden Neslihan Doğrusöz, bunu sosyal medyadan paylaşmaktan da kaçınmadı. İşte Neslihan Doğrusöz’ün merak edileneleri…

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Yeni tarzıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.



2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.