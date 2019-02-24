Neslihan Doğrusöz’un tercihi…

Adını yarışma programı ile duyuran stylist Neslihan Doğrusöz, imaj değişikliği dikkat çekti.

Artık kadından çok erkek giyim tarzını tercih eden Doğrusöz, bunu sosyal medyadan paylaşmaktan da kaçınmadı.

Yarışmada stilini konuşturan ve jüri üyelerinin taktirini toplayan Doğrusöz’ün bir de 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile ilişkisi var. İkili birlikte geçirdiği mutlu anları Instagram hesaplarından takipçilerine aktarıyor.

AMELİYAT OLMADI

Yarışma boyunca sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz’ün radikal bir imaj değişi akıllara Rüzgar Erkoçlar’ı getirirken, ünlü yarışmacının henüz bıçak altına yatmadığı belirtildi.



