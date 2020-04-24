Neslişah’ın kutlamasına ‘Abla-kardeş gibi’ yorumu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli olan Neslişah Düzyatan sosyal medya hesabından annesi Gülşah Alkoçlar ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve onun doğum gününü kutladı. Gelen pek çok yorum tek bir noktada birleşti.

Bir dönemin Yeşilçam oyuncusu Gülşah Alkoçlar’ın kızı Neslişah Düzyatan, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte görüldüğü bir karesini paylaştı.

Anne kızın birbirine sarılmış bir şekilde görüldüğü kare üzerinden onun yeni yaşını kutlayan Neslişah şu ifadeleri kullandı:

“Annem kendimi bildim bileli hep övündüm onun kızı olmaktan… İyi ki doğmuşsun Gülşah Alkoçlar seni çok seviyorum…”

Neslişah’ın güzel dileklerle süslediği bu tebriğinin altına çok sayıda yorum gelirken bunların ortak noktası ikilinin anne kızdan çok abla kardeş gibi göründüğü şeklinde oldu.