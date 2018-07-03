Nesrin Cavadzade: Bize yemeler yakışır

Adı, geride bıraktığımız günlerde ülkemizde de büyük bir keyifle izlenen La Casa de Papel adlı diziyle anılan oyuncu Nesrin Cavadzade tatil için Yunanistan'ı tercih etti.

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Dizinin Türkiye’de geçen bölümlerinde yer alacağı ve İstanbul adıyla seyircinin karşısına çıkacağı yazılıp çizilen Nesrin Cavadzade, tatilinden en güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa bir süre öncesine kadar spor salonlarında yaptığı çalışmaları gösteren görüntüleri takipçilerine ulaştıran Cavadzade bir itirafta bulundu ve tatilde yeme içme işlerine kendisini fazlaca kaptırdığını söyledi.

“Bir haftadır spora ara verdim, çok yemek yedim, hiç pişman değilim” notuyla paylaştığı fotoğrafında son derece fit görünen Cavadzade, yoruma kapalı olarak paylaştığı diğer fotoğrafına da ‘Bize yemeler yakışır’ notunu düştü.



