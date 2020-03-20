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Nesrin Cavadzade ‘ilk ev hapsi’ne götürdü
Nesrin Cavadzade ‘ilk ev hapsi’ne götürdü
Oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden takipçilerini henüz küçük bir kız olduğu döneme götürdü.
Magazin 20 Mart 2020 - 08:17

Şimdilerde milyonlarca insan corona virüsü ile mücadele kapsamında kendisini evine kilitlemiş durumda. Hastalığın bulaşmaması adına kalabalıklardan uzak durmaya çalışan ve bu süreci de bir ev hapsinde geçiren ünlü isimler arasında Nesrin Cavadzade de var. Son olarak Yasak Elma adlı dizide karşımıza çıkan güzel oyuncu takipçileriyle esprili bir paylaşımda bulundu.

Yıllar önce henüz küçük bir kız çocuğuyken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade bu karenin altına: “10 yaşında ilk ev hapsi deneyimim. kağıt, kalem ve barbie bebeğim var. tamamım” notunu düştü.

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