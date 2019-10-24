Nesrin Cavadzade: Partnerim o benim

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma bir erkek takipçisinden gelen yorumu yanıtsız bırakmadı ve görüntünün rol icabı olduğunu esprili bir dille söyledi.

Kadrosuna sonradan dahil olduğu Yasak Elma dizisinde başarılı bir performans gösteren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından yeni filminin tanıtımını paylaştı. Cavadzade bu paylaşım üzerinden kendisine yapılan yorumları yanıtsız bırakmadı.

Güzelliğiyle göz dolduran ve son dönemin başarılı isimleri arasında gösterilen Nesrin Cavadzade, yaptığı paylaşımlarla haber olmayı başaran bir isim… Bakü’de doğan ve Türkiye’ye 11 yaşında gelen Cavadzade katıldığı etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkıyor.

FİLM TANITIMI YAPTI, YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Instagram hesabını da aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarını yanıtsız bırakmayan Cavadzade bu defa film tanıtımı yaparken gelen bir yorumu cevapladı. Partneriyle öpüşeceği sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ve altına da ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2′ film ilk teaser karşınızda… izleyin, izlettirin’ yazan Nesrin’e bir erkek takipçisi “Sinirlendim sabah sabah’ yorumunda bulundu. Nesrin de bu yoruma şu esprili yanıtı verdi: “Ha ha ha, öyle düşünme partnerim o benim”