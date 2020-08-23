Nesrin Cavadzade video paylaştı, kendisiyle dalga geçti!

Şimdilerde Yasak Elma adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından dizinin yeni sezonu için yapılmış çekimlere dair bir video paylaştı. Cavadzade, videosuna düştüğü notla takipçilerini gülümsetti.

Son dönemin başarılı ve güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade kadrosuna dahil olduğu Yasak Elma dizisinde beğenilen bir performans sergiliyor.

Eda Ece ve Şevval Sam ile son derece uyumlu bir şekilde çalışan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin yeni sezonu için yapılmış çekimlere dair bir video paylaştı.

Kırmızı bir kıyafetle objektif karşısına geçen ve dizinin yeni sezon tanıtımı için poz veren Nesrin Cavadzade, videoda elini sürekli düzelttiği haline atıfta bulunarak: “Daha elini nereye koyacağını bilmiyor, bir de adam zehirliyor. Yasak Elma, 4. Sezon” notlarını düştü.