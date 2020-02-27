Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nesrin Cavadzade’den manidar not
Nesrin Cavadzade’den manidar not
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisini eleştirenlere yönelik manidar bir not paylaştı.
Magazin 27 Şubat 2020 - 14:17

Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2’de boy gösteren güzel ve başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından spor salonunda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İRONİ YAPTI

Yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Cavadzade, bu sefer kendisini eleştirenlere yönelik manidar bir not kaleme aldı. O not şöyleydi:

“Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun, sesin iğrenç, albüm çıkarman lazım.”

İLGİLİ HABERNesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti
Etiketler