Nesrin Cavadzade’den manidar not

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisini eleştirenlere yönelik manidar bir not paylaştı.

Son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 2’de boy gösteren güzel ve başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından spor salonunda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İRONİ YAPTI

Yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Cavadzade, bu sefer kendisini eleştirenlere yönelik manidar bir not kaleme aldı. O not şöyleydi:

“Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun, sesin iğrenç, albüm çıkarman lazım.”