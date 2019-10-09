Nesrin Cavadzade’nin başına gelmeyen kalmadı

Maçka’daki bir spor merkezinden çıkarken görülen Cavadzade, bankamatikten para çekeceği sırada basın mensuplarının kapıda olduğunu gördü. Nesrin Cavadzade, yan kapıyı kullanmak istedi.

Çıkışın dolu olduğunu gören güzel oyuncu ağaçların arasından eğilerek mekandan ayrıldı.

Ünlü oyuncunun eşofmanı ağaca takılıp yırtılıyordu. Nesrin Cavadzade kahkahalar atarak, kaşlarına ve kilosuna gelen eleştirileri hatırlattı. “Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu. Şimdi de beni bu halde ıslak saçlarla çekerseniz bir sürü eleştiri yağmuru gelecek” diyerek gelen tepkileri tiye aldı.

Araç sürücüsü Nesrin Cavadzade’yi görüp tanıyınca bakakaldı. Ünlü oyuncuya baktığı sırada önde ki aracın durduğunu göremeyince arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle panik olan Cavadzade, kazanın ona bakarken olduğunu öğrenince, “Islak saçlarıma bakarken mi kaza yaptı? Nasıl olur ya” diyerek kahkaha attı.

“MİZAHIMI ANLAMIYORLAR”

Uzun süre taksi arayan Cavadzade, “Siz benim bakımlı kadın olmamın önündeki en büyük engelsiniz” diyerekte kendisiyle röportaj yapan gazetecilere takıldı. Paylaşımlarında aslında kendisini eleştirdiğini söyleyen Nesrin Hanım, “Benim instagram paylaşımlarım hep trol aslında ama bunu anlamayanlar var. Ben yazdıklarımla çok eğleniyorum. Oradaki mizahı çoğunlukla anlamıyorlar bu çok üzücü oluyor. Ben de bir türlü ciddileşemiyorum. Çoğunlukla kendimle dalga geçiyorum aslında ama bu anlaşılmıyor” dedi.