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Nesrin Cavadzade’nin paylaşımı ‘evleniyor’ şeklinde yorumlandı
Nesrin Cavadzade’nin paylaşımı ‘evleniyor’ şeklinde yorumlandı
Bundan yaklaşık bir yıl önce Alihan adlı bir beyle ilişki yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kafa karıştırdı.
Magazin 26 Haziran 2019 - 13:22

Yer aldığı diziler ve katıldığı davetlerdeki gösterişli kıyafetleriyle kendisinden söz ettiren Cavadzade, buna rağmen aşk hayatıyla fazla gözönüne gelmeyen bir isim… Adı son olarak geride bıraktığımız yıl Alihan adlı bir beyle anılan oyuncu Nesrin Cavadzade, bundan birkaç gün önce yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlanacak satırlara imza attı. Fotoğrafta birine poz verdiği görülen 36 yaşındaki Bakü doğumlu güzel oyuncu bu karesini; ‘Binlerce kez evet’ notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Cavadzade’nin evlilik teklifi aldığını ima eden ‘Kesin teklif aldı’ mesajı oldu.

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