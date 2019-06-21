Nesrin Cevadzade sefer tasıyla sete gitti

Ketojenik diyetiyle formda kaldığı için yemeklerini evde kendisinin yaptığını ve bu nedenle sefer tasıyla sete gittiğini anlatan Nesrin Cevadzade “Bir kat semizotu, kabak ve organik tavuk yaptım. Ketojenik besleniyorum yağ bazlı, yani hiç şeker ve un yok ama bol yağlı besinler, çok fazla protein ve zeytinyağı tüketiyorum. Fit kalmanın sırrı bu ve haftanın beş günü spor yapmak benim için. Set yemekleri yiyemiyorum o yüzden evden yaptığım yemekleri yanımda götürüyorum” dedi. Cemil Show adlı kara komedi türündeki sinema filminde bir AVM'nin bir danışmasında çalışan bir kızı canlandıracağını söyleyen oyuncu, yazın hiç tatil yapamayacağını ardından başka bir sinema filmi için hazırlanacağını da sözlerine ekledi.



