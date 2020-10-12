Netflix, Barbarians dizisinin fragmanını yayınladı…

BARBARİANS FRAGMANI YAYINLANDI

BARBARİANS DİZİSİ HAKKINDA

Kendisini yetiştiren güçlü imparatorluk ve asıl kabilesi arasında kalan Romalı bir subayın sadakat konusunda yaşadığı tereddüt, epik bir tarihî mücadeleyi tetikleyecek.

Başroldekiler: Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter

Yaratıcılar: Arne Nolting, Jan Martin Scharf, Andreas Heckmann

VARUS SAVAŞI HAKKINDA

Varus Savaşı, MS 9’da Almanya’nın kuzeyindeki Bramsche bölgesinde Roma İmparatorluğu’na bağlı güçler ile Germenler arasında meydana gelen savaş. “Hermann” ya da “Teutoburg Ormanı Savaşı” olarak da bilinir. Roma İmparatorluğu Ordusunun hezimetiyle sonuçlanan savaş, Romalıların Ren nehrinin doğusundan çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Savaş, günümüz Almanyası ve Alman kültürünün gelişimini hazırlayan sürece önemli katkıda bulunmuştur.

Roma Lejyonları, Alman bir kabile lideri tarafından Teutoburg Ormanı’na götürülür. Ormanın göbeğinde bir Roma kampı olup, Cermen kabile lideri onlara kaşiflik yapmaktadır. Tüm ordular ormana girdiği zaman ormanın her iki yanından da askerler lejyon kolonuna akın etmeye başlamıştır. Romalılar düzeni bozmayarak ilerlemeye çalışmış, gün batmadan önce kampa ulaşmak istemişlerdir. Çünkü Roma kumandanları, kampa ulaşırlarsa, barbarların duvarları aşamayacaklarını biliyordur. Ancak kampa ulaşana kadar tüm ordular tamamen dağılmıştır.