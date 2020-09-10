Netflix Türkiye yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu

Çağatay Ulusoy, yeni filminde hayatını kağıt toplayarak kazanan bir babayı canlandıracak. Çağatay Ulusoy ile birlikte filmde Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul de yer alacak.

SENARYOSUNU ERCAN MEHMET ERDEM YAZDI

Behzat Ç'nin senaristi olarak ismini duyuran Ercan Mehmet Erdem, Mücadele Çıkmazı'nın senaryonu yazan isim oldu. Filmin yönetmenliğini ise Müslüm, Ayla ve Türk İşi Dondurma gibi yapımların yönetmenliğini yapan Can Ulkay.

Çekimleri tamamlanan ve ‘yakında' anonsu ile duyurulan Mücadele Çıkmazı'nın yapımcı firması ise OGM Pictures oldu.

Netflix Türkiye ilk yerli film projesi olan Yarına Tek Bilet geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.