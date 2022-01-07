Netflix Türkiye’den Ece Üner’in tespitine gönderme

Gazeteci Ece Üner'in sosyal medyada gündem olan psikoloji tespiti konuşmasına Netflix Türkiye'den yanıt geldi.

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Ece Üner, konuk olduğu ‘İşin Aslı’ programında “Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman” ifadelerini kullandı.

“PSİKOLOJİDE BİR KURAL VARMIŞ…”

Netflix Türkiye de sosyal medyada gündem olan konuşmaya gönderme yaparak, Twitter’dan “Psikolojide bir kural varmış, üst üste 3 kere bir diziyi önermene rağmen karşındaki kişi izlemiyorsa bu seninle ilgili değil onunla ilgili bir durummuş” yazdı.

Ece Üner de Netflix Türkiye’nin tweet’ine, kendi fotoğrafının Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’de yer alan karaktere yerleştirilmiş halini paylaşarak, “Bence artık oyun sürelerini revize etmelisiniz” şeklinde cevap verdi.

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