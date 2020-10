Netflix Türkiye’nin Kasım ayı programı belli oldu

Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın platformu Netflix'in Kasım 2020 itibarıyla izleyici ile buluşturacağı içerikler belli oldu. Aralarında The Crown, Midas’ın Müritleri ve Virgin River gibi diziler Kasım ayında Netflix'e gelecek.

KASIM AYINDA NETFLİX’TE YAYINLANACAK YAPIMLAR

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

The Crown: 4.Sezon (15/11/2020)

1980'lerde Elizabeth, Başbakan Margaret Thatcher ile çeşitli çatışmalar yaşarken Prens Charles, Lady Diana Spencer ile çalkantılı bir evliliğe adım atar.

Midas'ın Müritleri (13/11/2020)

Milyoner bir yayıncı, tam kendisini suçlayan bir haber yayınlanmak üzereyken bir şantaj notu alır. Artık insanların yaşamı onun vereceği karara bağlıdır.

Virgin River: 2. Sezon (27/11/2020)

Nişan, bebekler, kalp kırıklığı ve cinayet… Mel Monroe, küçük Virgin River kasabasının payına düşen büyük trajedilerin ortasında kendini buluyor.

Paranormal (05/11/2020)

Doğa üstü olaylara şüpheyle yaklaşan bir hematolog geçmişinden bir hayaletin onu rahatsız etmeye başlamasıyla gizemli olayları araştırmaya başlar.

Bize Çıkan Yollar (10/11/2020)

Alaycı Dash ve neşeli Lily'nin New York'un farklı yerlerinde birbirlerine verdikleri kırmızı bir defter aracılığıyla mesajlaşması bir Noel aşkını ateşler.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (18/11/2020)

İç mimar Benjamin “Bay Noel” Bradley, ailelerin evlerini Noel'e hazırlamasına yardım etmek üzere güvenilir bir “elf” ekibiyle birlikte çalışıyor.

We are the Champions (17/11/2020)

Sıra dışından tuhafa kadar pek çok eşsiz spor etkinliğiyle keşfe çıkın ve bu sporlarla ilgilenen tutkulu topluluklarla tanışın.

NETFLIX ORİJİNAL FİLMLERİ

Hillbilly Elegy (24/11/2020)

Ani bir haber, Yale'de okuyan bir hukuk öğrencisinin memleketi Ohio'ya geri dönmesine neden olur. Döndüğünde ise ailesinin geçmişi ve kendi geleceği üzerine düşünür.

The Life Ahead (13/11/2020)

İtalya sahilinde yaşayan yaşlı bir Yahudi kadın, Müslüman bir çocuğu yanına alarak onun aile sevgisine ve inanca giden yolu bulmasına yardım eder.

Mother (03/11/2020)

Shuhei'nin annesi, oğlunun onun denetiminin ötesindeki dünyayı tanımaya başlamasıyla kendini tehdit altında hisseder. Aile, bir trajedinin içine sürüklenir.

Şakrak Jangle'ın Noel Serüveni (13/11/2020)

Çırağının ihanetine uğrayıp tüm neşesini kaybeden bir oyuncakçı yıllar sonra kapısında beliren küçük yaştaki zeki torunu sayesinde bir umut ışığı görür.

Noel Hediyesi Bombardımanı (05/11/2020)

Bir siyasetçinin asistanı, kapatılmasını sağlamak için tropik bir üsse gönderilir ve Noel geleneğini mahvetmek üzere olduğu bu üste bir pilota âşık olur.

The Princess Switch 2 (19/11/2020)

Düşes Margaret beklenmedik bir şekilde Montenaro'da tahta çıkıp Kevin ile zorluklar yaşar. Düşes'in yeni bir benzeri olan parti kızı Fiona ortaya çıkıp planlarını bozmadan önce kopyası Stacy'nin günü kurtarması gerekir.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELİ

Shawn Mendes: In Wonder (23/11/2020)

Bir yıllık dünya turnesi boyunca Shawn Mendes'in kariyeri ve ilişkileri mercek altına alınıyor.

Carmel: Maria Marta'yı Kim Öldürdü? (05/11/2020)

Bir kadın küvette ölü bulunur. Küvetin yakınında ise bir kan birikintisi vardır. Eşi, bunun bir kaza olduğunu öne sürse de otopsi bambaşka bir öykü anlatır.

NETFLIX ORİJİNAL ANİME

Great Pretender: 2. Sezon (25/11/2020)

Başarılı işlerin ardından Makoto, Laurent'in ekibinden ayrılır. Ama onları bir arada tutan aldatmaca ağının geçmişi sandığından daha eskiye uzanmaktadır.