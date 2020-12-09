Nez’in yeni imajı: Saçlarını kazıttı

Yıllar önce şarkı ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

1,5 yıldır tenis antrenörü Gökhan Köksel ile aşk yaşayan şarkıcı, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

Tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silen Nez, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

İmajı hakkında birçok mesaj alan şarkıcı, “Sevgilimden ayrılmadım. Bir sağlık problemim yok. Çok mutluyum ve isteyerek yaptım. Depresyona da girmedim tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım” dedi.

YENİ ALBÜM İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin’e konuşan Nez, “Kötü bir durum söz konusu değil. Yeni albüm için imaj değişikliğine gittim. 2021 yılında sürpriz proje ile sevenlerimle buluşacağım” ifadelerini kullandı.