Nicki Minaj aile olabilmek için müziği bıraktığını açıkladı

Nicki Minaj, dün akşam yaptığı açıklama ile, aile kurmak için emekli olacağını ve müziği bırakacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, dün yaptığı bir açıklama ile hayranlarını adeta üzüntüye boğdu. Bir süredir hayranlarının çoğunu hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Minaj yazdığı mesajda ‘Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim’ dedi.

“Artık sizlerin mutlu olduğunu biliyorum” diye devam eden Minaj’a binlerce mesaj geldi. Konu hakkında kimseye cevap vermeyen ve hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmayan Minaj’ın ‘Şaka’ yapıyor olabileceği de düşünülüyor. Zira ünlü rapçi zaman zaman hayranlarına çeşitli oyunlar yapabiliyor…

