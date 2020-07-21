Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

Dünyanın en zengin kadın rapçisi olan Nicki Minaj, sürpriz bir şeklide hamile olduğunu açıkladı. Özel çekimler yaparak Instagram hesabından paylaşan Amerikalı rapçi, hayranlarına anneliğe hazırlandığını söyledi. Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Aşk. Evlilik. Bebek arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler” ifadesini kullandı.

​Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti. Bebeğin babası olacak olan Petty, yıllar önce tecavüzden hüküm giymiş bir isim. Bununla da kalmamış, aynı zamanda 2002'de işlediği bir suçtan dolayı 2006'da hapse girmiş ve 2013 yılında şartlı tahliyeyle salıverilmiş. Petty'nin cinayetle biten bir adam yaralama olayı da var.