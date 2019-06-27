Nicki Minaj perşembe katılacağı programa salı katılınca özür diledi

Nicki Minaj bugün Jimmy Fallon'un programına katılacak. Ne var ki günleri karıştırınca, perşembe gitmesi gereken yayına salı günü gitti ve birkaç dakika içinde de özür dileyerek programdan ayrıldı...

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj yeni albümü için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan konser veren Minaj, bir yandan da şov programlarına katılıyor. Bugün de Jimmy Fallon’un programına konuk olacak.

Ne var ki Minaj, programa salı günü gitti. Salı (Tuesday) ve perşembeyi (Thursday) karıştıran ünlü rapçi, Fallon’un ‘Perşembe bizim için büyük gün. Çünkü hepimizin sevdiği Nicki Minaj, Megatron albümüyle burada olacak’ anonsuyla alkışlar ve çığlıklar arasında salona girdi.

Ne var ki Minaj Fallon’un panik halini gördü ve ‘Ne oluyor?, ismimi anons ettin geldim, problem nedir?’ diye sordu. Fallon ise ona salı değil perşembe programa gelmesi gerektiğini söyledi. Ünlü şarkıcı da herkesten özür dileyerek salonu terketti… Ama pek çok kişi bunun bir yanlış anlaşılma dışında tamamen reklam amaçlı yapıldığını düşündü…

