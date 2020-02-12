Nicki Minaj: Prens Harry gerçek bir erkek

Nicki Minaj, Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle'a desteğini sunmaktan çekinmedi. Minaj, eşi Markle için aileden ayrılan Prens Harry için, "Gerçek bir erkek" dedi.

Ailesine rahat bir yaşam sunmak için Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Prens Harry’ye bir destek de Nicki Minaj’dan geldi.

37 yaşındaki şarkıcı, konuk olduğu bir radyo programında, “Harry’yi tebrik ederim. Çünkü kendi kocamda da en sevdiğim şey bu. Gerçek erkekler her zaman, “Mutlu eş mutlu hayat” derler. İşte bu gerçek erkeklerin söyleyeceği bir şey” dedi.

Nicki Minaj, eşlerini her şeyin önüne koyan erkekleri çekici bulduğunu söyleyerek, kendi eşi Kenneth Petty için de aynı şeyleri söyledi.

Ünlü isim, “Bu çok çekici, gerçekten başımı döndüren bir şey. Eşini her şeyin önüne koyup, onun her zaman rahat ve mutlu olduğunu bilmek güzel şey” dedi.