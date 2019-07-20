Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nicki Minaj’ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı
Nicki Minaj’ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı
ABD’li Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.
Magazin 20 Temmuz 2019 - 09:10

ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, ‘çifte standart’ tartışmalarının ardından 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti. Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj’ın yerine Janet Jackson sahne aldı.
Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz’da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan'da muhafazakârlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti. Bunun ardından Janet Jackson’ın sahne aldığı ifade edildi. Konsere izlemek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden konser alanında toplandı.
(İHA)

İLGİLİ HABERNicki Minaj Suudi Arabistan için çarşaflı klip çekti

Etiketler