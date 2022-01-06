Nicolas Cage, Rust olayı hakkında konuştu: “Silah kullanmayı bilmesi gerekirdi”

Nicholas Cage, Alec Baldwin'in Rust çekimi sırasında kaza sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü ve yönetmen Josel Souza'yı ağır yaraladığı olayla ilgili konuştu. Cage, "kimseyi suçlamıyorum ama oyuncuların silah kullanmayı bilmesi gerekir" diyerek Baldwin'i karşısına aldı.

Sozcu.com.tr

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Alec Baldwin’in western filmi Rust’ın çekimleri sırasında ölümcül bir kazaya sebebiyet vermesinden sonra oyuncuların gündeminde silah güvenliği konusu var.

Nicolas Cage de Hollywood Reporter’ın yuvarlak masası için Andrew Garfield, Simon Rex, Jonathan Majors ve Peter Dinklage ile bu konuyu tartıştı. Cage, film çekerken gerçek silah kullanmak için uygun prosedürleri bilmenin film yıldızlarının görevi olduğunu düşünüyor.

Cage, “Herhangi birini suçlamak istemiyorum; ama film yıldızı kelimesini sevmiyor. Mütevazı aktörler olmak istiyoruz. Ama bir film yıldızı biraz farklı bir konumdur; çünkü ata binmeyi bilmeniz gerekir. Nasıl savaşılacağını bilmek gerekir. Dövüş sahneleri yapmanız gerekir. Motosiklet kullanmayı bilmek gerekiyor. Vites değiştirmeyi ve spor arabaları kullanmayı ve silah kullanmayı da bilmeniz gerekiyor. Bunları yapmalısınız. Prosedürün ne olduğunu bilmek için zaman ayırmanız gerekir. Bunlar işimizin bir parçası” dedi.

OYUNCULAR SETLERDE GERÇEK SİLAH İSTEMİYOR

Rust’ın setinde Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayın ardından birçok oyuncu film setlerinde gerçek silah kullanmaktan hoşlanmadıklarını dile getirdi.

Olay hakkında Peter Dinklage, “Bu bir daha asla olmamalı. Bundan uzaklaşmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz” dedi.

ABC için George Stephanopoulos ile yaptığı röportajda Baldwin, Hutchins’in silahı kameranın yanına, onun yönüne doğru tutmasını söylediği sahnede silahın ateş aldığını iddia etmişti. Ve yaşadığı olayın hayatında başına gelmiş en kötü şey olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma hâlâ devam ediyor. Son olarak, Baldwin’in olaydan kısa bir süre sonra konuştuğu görülen cep telefonu için aralık ayı sonlarında bir arama emri çıkarıldı.

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