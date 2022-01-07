Nicolas Cage, üçüncü defa baba oluyor

57 yaşındaki Nicolas Cage, 27 yaşındaki Riko Shibata ile bir bebek beklediğini duyurdu. Cage'in, önceki ilişkilerinden biri 16, diğeri 31 yaşında iki çocuğu bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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58 yaşına girecek olan Nicolas Cage, beşinci eşi 27 yaşındaki Riko Shibata’dan bir bebek beklediğini açıkladı. Çiftin temsilcisi, bebeğin doğum tarihini veya cinsiyetini açıklamadıklarını, ancak müstakbel anne babanın çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu, Cage’in üçüncü çocuğu ve Shibata’nın ise ilk çocuğu olacak, aktörün önceki ilişkilerinden iki çocuğu daha var, 16 yaşındaki Kal-El ve üvey annesinden dört yaş büyük 31 yaşındaki Weston.

FACETIME’DA EVLİLİK TEKLİFİNDEN ÇOCUKLU HAYATA

Müstakbel anne-baba, Cage’in Erike Koike ile olan dört günlük evliliğinden kısa bir süre sonra Japonya’nın Shiga kentinde tanıştı. Ardından 57 yaşındaki oyuncu 27 yaşındaki Shibata’ ile Şubat 2021’de Las Vegas’ta abartılı bir düğünle evlendi.

Cage’in FaceTime aracılığıyla Riko’ya evlenme teklif ettiği ve yüzüğü de FedEx ile anavatanı Japonya’ya gönderdiği bildirildi.

Ağustos 2020’de bir podcast’e katılan ünlü oyuncu şunları söyledi: “New York’tan ayrıldı ve Japonya’nın Kyoto kentine geri döndü ve ben de Nevada’ya döndüm ve onu altı aydır görmemiştim. Birlikte gerçekten mutluyuz ve zamanı birlikte geçireceğimiz için gerçekten heyecanlıyız, bu yüzden sonunda ‘Bak, seninle evlenmek istiyorum’ dedim ve FaceTime’da nişanlandık.”

Cage daha önce de 1995’ten 2001’e kadar Patricia Arquette, 2002’den 2004’e kadar Lisa Marie Presley ve 2004’ten 2016’ya kadar Alice Kim ile evli kaldı.

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