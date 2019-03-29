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Nicolas Cage’in evliliği dört gün sürdü
Nicolas Cage’in evliliği dört gün sürdü
Ünlü Hollywood oyuncusu Nicolas Cage kısa aralıklarla aldığı önemli kararlarla magazin sayfalarında kendisine yer buldu.
Magazin 29 Mart 2019 - 13:15

Geride bıraktığımız cumartesi günü, 2018 yılının Nisan ayından beri birlikte olduğu Erika Koike adlı sevgilisiyle sürpriz bir karar alan oyuncu Nicolas Cage, Amerika’nın kumar cenneti Las Vegas’ta sürpriz bir nikah gerçekleştirmişti.

Evliliğin son derece kolay bir şekilde gerçekleştiği bu eyalette birbiriyle bir ömür geçirmeye evet diyen çiftten Cage, bu sözünü sadece dört gün tutabildi. Ünlü oyuncu nikahtan sadece dört gün sonra bir mahkemeye başvurarak yargıçtan evliliğinin iptal edilmesi için karar çıkarılmasını istedi. Bu sürpriz evliliğin böylesine kısa sürede sonuçlanmasının altında Cage’in bu kararı alkollü bir haldeyken aldığı iddiaları dolanıyor. Foto: Backgrid USA

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