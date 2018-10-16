Nicole Kidman: “Tom Cruise ile evliliğim beni tacizden korudu”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hollywood’da yaşanan taciz skandalı hakkında konuşan Avustralyalı aktris Nicole Kidman, Tom Cruise ile 90’lı yıllarda yaptığı evliliğin kariyerinin başlarında onu cinsel tacizden koruduğunu söyledi. Kidman Tom Cruise ile 1990’da Day Of Thunder adlı fimde beraber rol aldıktan sonra evlendi. Kindman, “Çok erken bir yaşta evlendim, evlilik benim için bir güç değil, bir korumaydı. Aşk için evlendim ama çok güçlü bir erkekle evli olmak beni cinsel tacizden kurtardı” dedi. Nicole Kidman ve Tom Cruise 2001 yılında ayrıldı.



(İHA)