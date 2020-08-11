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Nicole Scherzinger’in bitmeyen aşk tatili! Hamak keyfi yaptı
Nicole Scherzinger’in bitmeyen aşk tatili! Hamak keyfi yaptı
Pussycat Dolls grubunun yıldızı Nicole Scherzinger, Karayipler tatilinde hamak keyfi yaptığı fotoğrafla büyük beğeni topladı.
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Ağustos 2020 - 17:01

ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger, Ragbi oyuncusu sevgilisi Thom Evans’la birlikte tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Sosyal medyadan Evans’la birlikte gittikleri yerleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen 42 yaşındaki şarkıcı, son olarak Karayipler’deki St. Lucia’da ortaya çıktı.

Nicole Scherzinger.

Adadan çok sayıda hikaye ve fotoğrafı Instagram hesabında sergileyen Pussycat Dolls grubunun yıldızı, son paylaşımında hamak keyfi yaptı.

Gün batımında deniz üzerindeki bir hamağa uzanan Scherzinger’in fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son güncelleme: 17:02 - 11.08.2020
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