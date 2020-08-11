Nicole Scherzinger’in bitmeyen aşk tatili! Hamak keyfi yaptı
ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger, Ragbi oyuncusu sevgilisi Thom Evans’la birlikte tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Sosyal medyadan Evans’la birlikte gittikleri yerleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen 42 yaşındaki şarkıcı, son olarak Karayipler’deki St. Lucia’da ortaya çıktı.
Adadan çok sayıda hikaye ve fotoğrafı Instagram hesabında sergileyen Pussycat Dolls grubunun yıldızı, son paylaşımında hamak keyfi yaptı.
Gün batımında deniz üzerindeki bir hamağa uzanan Scherzinger’in fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.