Nihal Candan’ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu iddiası
Olay, 25 Ağustos'ta Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, binanın ikinci katındaki balkondan düştü. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralanırken olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy hemen yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.