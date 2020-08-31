Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nihal Candan’ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu iddiası
Nihal Candan’ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu iddiası
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, hastanede tedavi altında alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Sözcü İstanbul
Magazin 31 Ağustos 2020 - 13:12

Olay, 25 Ağustos'ta Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, binanın ikinci katındaki balkondan düştü. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralanırken olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy hemen yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Son güncelleme: 13:17 - 31.08.2020
Etiketler