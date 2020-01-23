Nihal Koldaş kimdir? Nihal Koldaş nereli ve kaç yaşında?

Nihal Koldaş, 1956 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Cahide dizisi ile gerçekleştiren Nihal Koldaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nihal Koldaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zemheri dizisinde rol alan Nihal Koldaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nihal Koldaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Nihal Koldaş, 1956 yılında Ankara'da doğmuştur. Asıl adı Nihal Geyran Koldaş'tır. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamış ve 1989 yılında yayınlanan Cahide dizisi ile kariyerine ilk adımını atmıştır.

Yoğunluklu olarak tiyatro çalışmaları yapan Nihal Koldaş, 1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller’in Hamlet Makinesi ve William Shakespeare‘in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan “Park Yapılmaz” oyununu Ceysu Koçak’la birlikte tasarladı ve kurguladı. 1999 yılında Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı.

Güldünya, Bıçak Sırtı, A.Ş.K, Bir Deniz Hikayesi dizilerinin yanı sıra, Masumiyet, Çoğunluk, Kavşak, Kıskanmak, Kuma, Toz Ruhu, Mustang ve Ana Yurdu gibi yapımlarda da rol alan Nihal Koldaş, şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Safiye karakterine hayat vermektedir. Nihal Koldaş, 1.65 metre boyunda ve 70 kilodur.

Ödülleri:

2015 – 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Ana Yurdu

2011 – 43. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Çoğunluk

Nihal Koldaş'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Damdaki Kemancı – Zorlu PSM Sahnesi

2017 – Kabil’de Bir Ev Kadını – Talimhane Tiyatrosu

2016 – Baba ve Piç – Talimhane Tiyatrosu

2013 – 2014 – Tık…Tıkıdı…Tıkılap – Altıdan Sonra Tiyatro

2012 – Evaristo – Altıdan Sonra Tiyatro

2011 – Beraber ve Solo Şarkılar – Tiyatrotem

2008 – Zaman Aşımı 1 – Diller de Günahkar – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2008 – Albay Kuş – Tiyatroadam

2006 – Ay, Aşk, Ölüm (Lorca) – Tiyatro Oyunevi

2006 – Beckett Gri Mavi – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2005 – Evcimen /Kabil – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2004 – Mut : Sevim Burak – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2003 – Özel Bir Gün – Tiyatro Diyez

1999 – Kurbağa Öyküleri – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1997 – Park Yapılmaz – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1992 – Gitmeden Önce – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1989 – İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar – Bilsak Tiyatro Atölyesi

Nihal Koldaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Yapımcı:

1998 – Üçüncü Sayfa (Sinema Filmi)

1997 – Masumiyet (Sinema Filmi)

Oyuncu:

2020 – Zemheri (Safiye) (TV Dizisi)

2018 – Ağlama Anne (TV Dizisi)

2018 – Tuzdan Kaide (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Füsun Yılmaz) (TV Dizisi)

2015 – Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi)

2015 – Mustang (Anneanne) (Sinema Filmi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Sıdıka) (TV Dizisi)

2015 – Ana Yurdu (Halise) (Sinema Filmi)

2014 – Toz Ruhu (Suzan) (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K. (Sırma) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Fatma) (Sinema Filmi)

2010 – Çoğunluk (Nazan) (Sinema Filmi)

2010 – Kavşak (Sinema Filmi)

2009 – Kıskanmak (Nuriye) (Sinema Filmi)

2009 – Güldünya (Safiye Güçlü) (TV Dizisi)

2009 – Adalet Oyunu (İlker’in Annesi Gülcan) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Gönül Hanım) (TV Dizisi)

1997 – Masumiyet (Yusuf’un Ablası) (Sinema Filmi)

1989 – Cahide (TV Dizisi)