Nihal Menzil kimdir? Nihal Menzil nereli ve kaç yaşında?

Nihal Menzil, 1962 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Gözlerinde Son Gece dizisi ile çıkan Nihal Menzil hakkında merak edilenler haberimizde... Nihal Menzil nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde Gülten karakterini canlandıran Nihal Menzil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nihal Menzil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİHAL MENZİL KİMDİR?

Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 tarihinde dünyaya geldi. Nihal Menzil baba tarafından aslen Sivas Koyulhisar'lıdır. Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde tamamlayabildi. İlkokulu Konya Devrim ve Malatya Gazi İlkokulunda okumuştur. Ortaokulu Abidinpaşa Cumhuriyet ve İstanbul Bahçelievler Ortaokulunda. Liseyi Bahçelievler Lisesi ve Haydarpaşa Sağlık Koleji’nde tamamlamıştır. Haydarpaşa Sağlık Koleji’nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü.

Gözlerinde Son Gece, Çılgın Bediş, Dostlar Pasajı, Dikkat Bebek Var, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Bizim Aile, Vay Anam Vay, Belalım Benim, Ah Be İstanbul, Büyük Buluşma, Gece Yürüyüşü, Haziran Gecesi, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Güz Yangını, Ezo Gelin, Doktorlar, Aşk Emek İster, Küçük Kıyamet, Kayıp Aranıyor, Eynihal ve O Hayat Benim gibi bir çok projede rol alan Nihal Menzil, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde Gülten karakterine hayat vermektedir. Nihal Menzil, 1,78 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.



Nihal Menzil’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kadın (Gülten) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Nazmiye) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Gülay) (TV Dizisi)

2014-2016 – O Hayat Benim (Refika) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Kıyamet (Bedriye) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (Ece’nin Annesi) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Ey Nihal (Kısa Film)

2011 – Dedektif Memoli (Zeliha) (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2010 – Makber (Emine) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Zübeyde) (TV Dizisi)

2009 – Yaprak Dökümü (Bahriye) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler (Ayşe) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Reyhan) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Naciye) (Sinema Filmi)

2009 – Yol Arkadaşım (TV Dizisi)

2008 – Goncakaranfil (Neriman) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Kıymet) (TV Dizisi)

2008 – Kavak Yelleri (Nimet) (TV Dizisi)

2007 – Hicran Sokağı (Sinema Filmi)

2007 – Aşk Kapıyı Çalınca (Meral) (TV Dizisi)

2006 – Sınav (Sevim) (Sinema Filmi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Fatoş) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Ebe Anne) (TV Dizisi)

2006-2008 – Doktorlar (Kadriye) (TV Dizisi)

2005 – Güz Yangını (Esma) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Fikriye) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Nimet) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Sabahat) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Neriman) (TV Dizisi)

2004 – Ah Be İstanbul (Nuriye) (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak: Hayat (Fatma) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Belalım Benim (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Fatma) (TV Dizisi)

2001 – Vay Anam Vay (Leyla) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Raziye (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Anneanne) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Sakine) (TV Dizisi)

1998 – Ayrı Dünyalar (Hatice) (TV Dizisi)

1997 – Dostlar Pasajı (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 – Gözlerinde Son Gece (TV Dizisi)