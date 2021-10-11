Nihal Yalçın’a oyuncu sevgilisi Berker Güven’den destek

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, gündem olmaya devam ediyor. Yalçın'a oyuncu sevgilisi Berker Güven'den destek geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı’ya tepki göstererek, “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

“Ödülünüzle birlikte konuşun diye” cevap veren Karadağlı’nın sahnede yaptığı mimikler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Nihal Yalçın’a oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.

“SENİ HAYRANLIKLA İZLİYOR OLACAĞIM”

Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.

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