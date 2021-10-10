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Nihal Yalçın, tepki gösterdiği Tamer Karadağlı’nın taklidini yaptı

Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sonrası Nihal Yalçın, Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Yayınlanma: 19:45 - 10 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

KARADAĞLI’NIN TAKLİDİNİ YAPTI

Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı.

Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.

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